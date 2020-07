한국도로공사 중부고속도로에 위치한 음성(하남방향)주유소에서는 ‘미끄럼 방지 특수도색’을 시행하여 방문 고객에게 ‘안전하고 쾌적한 주유소 편의시설’을 통하여 고객의 안전이미지 제고에 앞장서고 있으며, 고객에게 안전 서비스 제공은 단골 고객에게도 좋은 반응을 얻고 있다.

음성(하남)주유소 유대희 소장은 “앞으로도 고객중심의 서비스 개선을 통해 방문고객에게 안전하고 편안하게 고객 휴식처를 제공하는 사업장이 되도록 운영할 계획이며, 고객에게 안전한 이미지 제고를 통해 장거리 운행에 따른 피로를 해소시켜주고 사고발생율도 줄어들 것”이라고 강조했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr