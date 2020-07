한국도로공사 남해고속도로 광양방향 보성녹차주유소는 고객 안전과 주유소 미관 개선을 위해 주유소 및 충전소 필드 보수작업과 도색을 시행했다고 30일 밝혔다.

보성녹차주유소는 노후화된 바닥 보수 작업과 도색작업 등을 통해 쾌적한 환경을 조성 단골 고객에게 호응을 얻고 있다.

정창원 소장은 “고객에게 좋은 이미지를 줌과 동시에 안전사고 미연방지에도 힘쓰고 있다”며 앞으로도 고객 중심의 서비스 개선을 통해 고객에게 안전하고 편안하게 고객 휴식처를 제공하는 사업장이 되도록 운영할 계획“이라고 말했다.

