증권사 추천 우량종목_대우건설(61.4%), 파인테크닉스(53.9%)…

AI투자비서 라씨로는 매일 각 증권사 리포트를 분석하여 증권사들이 상승여력이 크다고 판단하는 종목의 정보를 매일 오후 4시에 무료로 제공 중이다.

증권사들이 높은 목표가를 제시한 종목들 중에 숨은 진주가 발견된 가능성이 있어, 그 종목들의 리포트들만 유심히 살펴보는 투자자들이 많기 때문이다.

'AI라씨로'의 분석결과에 따르면 01일 국내 13개의 증권사에서 50개의 종목에 대해 55건의 리포트를 발표했다. 특히 증권사들은 대우건설(047040)과 메지온(140410), 파인테크닉스(106240) 등이 상승여력이 큰 종목으로 분석하고 있는 것으로 나타났다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

[투자자 관심 종목]

SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 29,000 등락률 +29.59% 거래량 698,642 전일가 2020.07.02 15:30 장마감 close , SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 1,020 전일대비 110 등락률 -9.73% 거래량 505,098,970 전일가 1,130 2020.07.02 15:30 장마감 close , 웹젠 웹젠 069080 | 코스닥 증권정보 현재가 28,000 전일대비 3,800 등락률 +15.70% 거래량 11,727,734 전일가 24,200 2020.07.02 15:30 장마감 close , 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 8,520 전일대비 190 등락률 +2.28% 거래량 11,974,499 전일가 8,330 2020.07.02 15:30 장마감 close , 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 39,450 전일대비 3,850 등락률 +10.81% 거래량 3,682,110 전일가 35,600 2020.07.02 15:30 장마감 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.