[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 1일 오후 아현시장 고객지원센터 개관식에 참석했다.

구는 아현시장 방문고객들의 쾌적한 장보기 환경을 제공하고 아현시장의 경쟁력을 강화시키기 위해 지난해부터 아현시장 고객지원센터 건립을 추진해왔다.

이날 행사장에는 유 구청장을 비롯한 지역 국회의원 및 시·구의원, 아현시장 상인회장 및 상인 등 관계자들이 참석했다.

개관식에 참석한 유 구청장은 인사말 전달과 테이프커팅 및 기념촬영을 마친 뒤 내빈들과 함께 고객지원센터 내부를 돌아보는 시간도 가졌다.

