[포토]노현송 강서구청장, 세원종합관리 코로나19 성품 전달 받아

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장은 1일 오후 3시30분 구청장실에서 세원종합관리(회장 정화찬)로부터 ‘코로나19 극복 성품’을 전달받았다.

세원종합관리는 건물과 시설의 위생관리, 소독, 청소 등을 위탁 관리하는 전문 기업으로 이날 지역 내 사회복지시설과 저소득 주민을 위해 써달라며 살균소독제 500상자를 기증했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr