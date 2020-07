문체부, 5·18 민주화 운동 진상 규명 추진

5·18민주화운동진상규명조사위원회와 업무협약

[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부는 1일 옛 전남도청 별관 1층 회의실에서 5·18민주화운동진상규명조사위원회와 업무협약(MOU)을 체결하고 옛 전남도청 복원과 5·18민주화운동 진상 규명을 함께 추진하기로 했다.

이번 업무협약에 따라 문체부와 조사위는 ▲ 성공적인 복원사업 추진과 철저한 진상 규명을 위해 협력하고 ▲ 양 기관 보유 및 획득 자료를 상호 활용할 수 있도록 지원하며 ▲ 생산된 자료를 상호 분석 및 교차 검증할 계획이다.

두 기관은 분기별 정기 회의를 열어 주기적으로 정보도 공유할 방침이다. 박양우 문체부 장관은 "문체부와 조사위의 협업으로 옛 전남도청 복원 사업 전반에 대한 국민들의 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

