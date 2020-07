야쿠르트가 고독사 막는데 앞장선다

부산 기장군 기장읍, 고독사 예방 ‘굿모닝~ 사랑의 건강음료배달’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 야쿠르트가 고독사를 막는데 앞장섰다.

부산 기장군 기장읍은 한국야쿠르트 기장점과 업무협약을 체결하고 고독사 예방을 위한 ‘굿모닝~ 사랑의 건강음료배달사업’을 7월부터 11월까지 진행한다고 1일 밝혔다.

독거노인 등 나홀로 가구 증가로 사회적 소외 등 문제 발생을 우려해 이 사업이 계획됐다. 지역복지 자원을 적극 활용해 고독사를 예방하려는 것이다. 이번 사업은 저소득 단독가구 중 고독사 고위험군 60명을 대상으로 한다.

요쿠르트 배달원이 주 2회 건강음료를 배달하며 안부를 확인하고, 위급상황 발생 시 기장읍행정복지센터로 연락해 위급 상황에 대처한다는 계획이다.

기장읍행정복지센터 관계자는 ?안부확인을 통해 고독사 예방에 도움이 될 것으로 기대하며, 더욱 촘촘한 지역사회인적안전망을 구축해 복지사각지대가 없는 기장읍을 만들 수 있도록 노력하겠다?고 말했다.

