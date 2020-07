[미국주식 히든 챔피언] 메디패스트, 투자매력 96점..."매수"

미국주식 분석 전문 사이트인 초이스스탁은 메디패스트에 대해 투자매력 점수 96점에 매수 의견을 제시했다. 메디패스트의 지난 6월 30일 종가는 138.77 달러로 적정주가는 174.00 달러 대비 저평가 상태다. 주가가 204.62 달러를 넘어야 고평가 상태로 메디패스트의 상승여력은 높은 것으로 분석된다.

메디패스트(MED)는 체중 관리 및 건강 관련 제품을 제조, 판매, 유통하는 회사다. 이 회사는 옵타비아(OPTAVIA), 옵티멀 헬스(Optimal Health), 에센셜1(Essential 1) 등의 브랜드 이름으로 프레첼, 오트밀 및 시리얼 크런치 제품, 음료, 팬케이크, 푸딩, 쉐이크, 수프 등 다양한 제품을 제공한다.

메디패스트의 배당매력도 높은 편이다. 메디패스트의 주당배당금은 2015년 0.25달러 → 1.07 달러 → 1.44 달러 → 2.19 달러 → 3.38 달러로 매년 상승하고 있다. 올해 시가배당률도 3% 내외로 예상된다.

초이스스탁은 미국주식 분석 전문 서비스로 빅 데이터와 알고리즘에 기반해 종목을 발굴하고, 직접 분석한 투자 포인트와 적정주가, 매매전략 등을 제시해 미국주식 투자자들로부터 큰 인기를 끌고 있다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

