【전문가선정】 대세는 결국 '5G'! 어떤 종목 사야할까?

'5G 관련주'가 다시 기지개를 켤 전망이다. 코로나로 인해 공급이 다소 주춤했지만, 언택트 소비가 늘면서 5G시장이 급격하게 늘어나기 시작하고 있다.

일본과 중국 그리고 미국을 중심으로 5G 상용화가 본격화 됨에 따라 이에 따른 장비 수요도 폭발적으로 증가해 현재 가치의 10배 이상 성장한다는 전망이다.

뿐만 아니라 2019년 4/4분기에는 전년동기 대비 영업이익이 1000% 이상 증가하였으며, 2020년은 하반기에 들어서면 마찬가지로 1000% 이상의 엄청난 성장을 이어갈 것으로 기대된다.

이러한 기대감이 반영되면서 관련 종목의 주가는 무려 1년 동안 300%가까이 치솟았지만 일본, 중국, 미국 등 통신시장의 큰손들이 이제 5G저변확대에 나서고 있다는 점에서 볼 때 앞으로 관련 종목들의 주가는 추가적으로 오를 것이다.

데이드투자그룹의 전정현 전문가는 “5G의 저변 확대는 이제 시작이다. 커버리지 확대 및 속도 개선을 위한 투자가 엄청나게 이루어질 것이다.”라면서, “최소 2~3년간 폭발적인 성장을 기록할 것이 자명하다. 지금 진입이야 말로 수익 창출의 적기다.”라고 말했다.

한편, 앞으로 급등세를 이어갈 5G관련종목은 아래 링크를 통해 확인하기 바란다.

