AI투자비서 라씨로는 매일 아침 7시 50분 인공지능(AI)이 엄선한 종목에 대한 정보를 무료로 제공한다.

본 종목은 증권사들이 추천한 중대형주들 중 AI가 실적, 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 선별한 종목으로, 투자유망주 선택에 도움이 된다.

AI라씨로가 오늘(7월 1일) 엄선한 우량종목은 와이지엔터테인먼트(122870), NAVER(035420) 등으로 나타났다. 와이지엔터테인먼는 코로나19에 무관하게 1)디지털 음원의 성장성 및 2)라인업 추가(신인, 빅뱅)로 외형 성장이 가능하다는 점 등이, NAVER는 하반기에는 1) 네이버파인낸셜 금융사업이 본격화되고, 2) 웹툰의 경우 일본 라인망가를 인수하고 사업 본사가 한국에서 미국으로 변경되면서 글로벌 사업 속도가 가속화 되는 점 등이 투자포인트로 분석되고 있다.

현재 이러한 정보는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 2,960 전일대비 345 등락률 -10.44% 거래량 56,906,112 전일가 3,305 2020.07.01 15:30 장마감 close , 체시스 체시스 033250 | 코스피 증권정보 현재가 2,840 전일대비 175 등락률 +6.57% 거래량 51,455,095 전일가 2,665 2020.07.01 15:30 장마감 close , 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 93,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,900 2020.07.01 15:30 장마감 close , 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 8,330 전일대비 1,140 등락률 -12.04% 거래량 13,675,167 전일가 9,470 2020.07.01 15:30 장마감 close , 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 88,100 전일대비 4,500 등락률 -4.86% 거래량 1,512,826 전일가 92,600 2020.07.01 15:30 장마감 close

