美 국무부, "홍콩보안법 대응조치 중단 안할 것"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 국무부가 중국의 홍콩 국가보안법 처리 강행에 대해 또다시 맞불을 놓았다.

국무부는 29일(현지시간) 밤 늦게 발표한 마이크 폼페이오 장관 명의의 성명을 통해 "중국 공산당이 미국인에 대한 비자 발급 제한을 위협한 것은 홍콩의 자치권을 무너뜨린데 대한 책임을 감수하지 않겠다는 것"이라고 주장했다.

국무부는 이어 "우리는 대응조치를 중단하지 않을 것"이라고 강조했다.

지난주 미국이 홍콩 문제와 관련된 중국과 홍콩 관료에 대한 미국 비자 발급을 제한하겠다고 발표하자 중국측도 홍콩 문제에 개입한 미국인에 대해 비자발급을 제한하겠다고 밝힌 바 있다.

중국이 30일 홍콩보안법을 강행하고 하루뒤부터 시행을 발표하자 미국 정부는 강경하게 대응 중이다.

앞서 상무부는 홍콩보안법과 관련해 홍콩에 대한 특별대우 박탈을 발표하며 추가 대책도 고려중이라고 밝혔다. 국무부는 홍콩으로의 군용장비 수출 중단과 첨단제품에 대한 홍콩 접근 제한 등을 예고했다.

중국측도 미국의 압박에 밀리지 않고 있다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 홍콩보안법 강행후 정례브리핑에서 "중국의 홍콩보안법 제정에 대한 미국의 방해는 실현될 수 없으며 중국은 미국의 잘못된 행동에 필요한 반격 조치를 할 것"이라고 경고했다.

