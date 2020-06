[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 전북 장수군은 지난 2017년부터 실시한 “장수한우 전문교육”이 이론 및 실기교육으로 지역의 한우농가와 한우사육 희망자들로부터 큰 호응을 얻고 있다고 30일 밝혔다.

30일 시작한 ‘제 4기 장수한우 전문교육’ 에는 46명이 참여했다.

장수한우지방공사 최진구 사장은 “한우농가에 진정으로 도움이 될 수 있도록 외부강사 초청 등 향후 교육의 질을 높이는데 더욱 더 노력하겠다.”고 밝혔다.

한규병 전 한우협회 장수군 지부장은 “나날이 발전하고 있는 한우 번식과 사양관리 기술은 한우를 기르고 있는 농가들에 매우 소중한 정보이자 반드시 갖추어야 할 기술”이라며 “교육프로그램을 통해 지역의 한우농가 발전에 기여하고 있는 장수한우지방공사에 감사를 드린다”고 밝혔다.

