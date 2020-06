[미국주식 종목진단] 프로그레시브, 투자매력 95점…투자의견 ”매수”

미국주식 분석 서비스를 제공하는 초이스스탁은 30일 프로그레시브(PGR)에 대해 투자매력 점수 95점, 적정주가 99 달러를 제시했다.

☞ 프로그레시브 적정주가와 투자매력 확인하기

프로그레시브는 자동차 보험 전문회사로 오토바이, RV, 밴, 트럭 등 세분화된 보험 상품을 판매하고 있다.

초이스스탁 종목진단에 따르면 프로그레시브 투자매력 점수는 95점으로 전체 상장사 5,194개 중 12위로 상위 0.23%에 속하는 우량 기업이다. 전일(29일) 종가는 78.40 달러로 적정주가 99.00 달러 대비 저평가 상태다.

프로그레시브의 배당매력도 높은 편이다. 지난해 이익이 큰 폭으로 늘면서 주당 2.81 달러의 배당금을 지급해 시가배당률 3.90%를 기록했다. 올해 코로나19 영향으로 이익이 전년대비 줄어들 걸로 예상되지만 주당 1.50~2.00 달러 내외는 지급할 수 있을 것으로 예상된다. 이 경우 예상 시가배당률은 2.0~2.5% 수준이다.

이날 기준 주가수익배수(PER)는 12.90배, 주가순바산배수(PBR) 3.20배, 자기자본이익률 25.70% 다.

★꾸준한 주가 상승 기대되는 미국주식 20선

초이스스탁은 미국주식 분석 전문 서비스로 빅 데이터와 알고리즘에 기반해 종목을 발굴하고, 직접 분석한 투자 포인트와 적정주가, 매매전략 등을 제시해 미국주식 투자자들로부터 큰 인기를 끌고 있다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

★ 초이스스탁US 무료체험 신청하기

최근 핫이슈 종목

아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 17,500 등락률 +11.44% 거래량 3,263,927 전일가 153,000 2020.06.30 13:06 장중(20분지연) close , 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 38,500 전일대비 1,500 등락률 +4.05% 거래량 5,234,450 전일가 37,000 2020.06.30 13:06 장중(20분지연) close , 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 4,600 등락률 +6.97% 거래량 2,751,353 전일가 66,000 2020.06.30 13:06 장중(20분지연) close , YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 3,305 전일대비 760 등락률 +29.86% 거래량 43,675,508 전일가 2,545 2020.06.30 13:06 장중(20분지연) close , 토니모리 토니모리 214420 | 코스피 증권정보 현재가 11,200 전일대비 2,290 등락률 +25.70% 거래량 3,064,051 전일가 8,910 2020.06.30 13:06 장중(20분지연) close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.