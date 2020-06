한국도로공사 서해안고속도로 함평천지(목포방향)휴게/주유소(소장 강대연)에서는 코로나19 바이러스를 예방하고자 소독수 살균생성장치를 설치하여 생성한 소독수를 고객들에게 무료로 제공할 수 있도록 설치하였다.

강대연 소장은 코로나19 바이러스로 인한 민감한 시기에 고객에게 어떤 서비스를 제공할지 고민하다 소독수를 무료 제공함으로써 고객에게 필요한 서비스를 제공 할 수 있어 다행이라고 말했다. 앞으로도 고객에게 다가갈 수 있는 서비스를 발굴하여 지속적으로 시행하겠다고 말했다.

