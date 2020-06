경기도, 올해 지페어 코리아 '언택트 마케팅' 도입한다

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도가 올해 '대한민국 우수상품전시회(G-FAIR KOREA 2020)'에 비대면 방식의 해외 마케팅 지원 사업을 펼친다.

경기도는 코로나19로 어려워진 통상 환경을 고려해 수출 중소기업의 판로 개척을 지원하기 위해 올해 행사에 온라인 전시관, 화상 수출 상담회, 온라인 홍보 마케팅 등의 프로그램을 마련, 운영한다고 30일 밝혔다.

도는 먼저 오는 9월부터 11월까지 3개월 간 국내외 바이어들이 오프라인 전시장을 찾지 않고도 온라인을 통해 참가 중소기업들의 우수 상품들을 영상, 사진, 카탈로그 등을 통해 확인할 수 있도록 지원하는온 라인 전시관을 운영한다.

또 온라인 화상 상담 시스템을 구축해 해외 바이어와 국내 중소기업들이 직접 만나지 않고 수출 상담을 할 수 있도록 지원하는 화상 수출 상담회를 진행한다.

도는 이를 위해 전시회가 개최되는 오는 10월22일부터 24일까지 사흘간 전시장 안에 화상 수출 상담장을 개설한다. 도는 특히 전시회 이후에도 지속적인 상담이 가능하도록 경기도가 보유한 디지털무역상담실 등의 인프라를 활용해 1개월 간 화상상담을 지원한다.

도는 참가 기업 300개사를 대상으로 온라인 홍보 마케팅 지원사업도 펼친다.

대한민국 우수상품전시회는 국내 최대 규모의 중소기업 우수상품 전시회로, 오는 10월22일부터 24일까지 킨텍스 제1전시장에서 열린다.

총 300개 부스가 개설되며, 생활ㆍ주방ㆍ건강 등 다양한 품목의 상품들을 만나볼 수 있다. 전시회 중에는 국내 구매 상담회와 아마존ㆍ소피ㆍ알리바바 등 글로벌 전자상거래 입점 상담회도 마련된다.

김규식 도 경제기획관은 "코로나19로 어려워진 통상 환경에서 언택트 방식의 수출 마케팅은 최적의 대안이 되고 있다"며 "온ㆍ오프라인 방식으로 진행되는 이번 전시회가 도내 중소기업들의 해외 수출에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

