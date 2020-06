이은주 서울시의원, 전국시·도의회의장협의회 ‘ 우수의정대상 ’수상

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 이은주 의원(노원구 2, 더불어민주당)은 29일 오후 3시 서울시의회 의원회관에서 개최된 ‘제8회 우수의정대상 시상식’에서 의정대상을 수상했다.

제8회 우수의정대상은 전국 시·도의회의장협의회가 주최하는 것으로 주민들에게 지방의회와 지방의원의 역할을 홍보, 시·도의원에게는 보람과 자긍심을 부여하며 각 시·도의회의장의 추천에 따라 의정활동 수행이 우수한 지방의원을 수상자로 선정하고 있다.

이은주 의원은 교통위원회 소속으로 서울시민들의 편리하고 안전한 교통을 위해 노력해 오며 ▲ 서울특별시 어린이통학버스 안전증진 지원 등에 관한 조례안 ▲서울특별시 어린이통학버스 인증 및 지원에 관한 조례안을 통해 어린이통학버스 안전을 위해 앞장섰으며 ▲ 서울특별시 물류단지 개발 및 활성화 지원에 관한 조례안을 통한 물류단지 근거마련과 ▲ 서울교통공사의 지하철 승강기 안전을 위한 입찰구조 지적 및 정책 제안 다수 ▲ 버스 준공영제의 사각지대 해소 제고 ▲ 지역 민원해결 및 지역발전 등 여러 정책제안 및 실질적인 의정활동 부분을 높이 평가받았다.

이번 수상에 대해 이은주 의원은 “이번 우수의정대상의 수상으로 의정활동에 대해 다시 한 번 고심하게 된다”며 “남은 후반기

의정활동에서도 활발한 소통을 기반으로 서울시민 및 지역주민을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다”며 앞으로의 포부를 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr