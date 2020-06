조선대병원-장흥통합의료병원, 주민 건강증진 ‘맞손’

통합의료 분야 연구 활성화 ‘협약’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대병원(병원장 정종훈)과 장흥통합의료병원(병원장 노세응)이 지역 주민의 건강증진에 두 손을 맞잡았다.

조선대병원은 최근 장흥통합의료병원과 통합의료 분야의 연구 활성화를 위한 협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이날 상호 협력체계를 구축한 양 병원은 적극적인 환자의뢰(Refer) 및 회송(Transfer)은 물론 환자 진료와 임상 교육을 위한 인적·기술적 지원을 목표로 각종 연구 활동에 협력하게 된다.

특히 두 병원은 ▲통합의료 분야 치료법 공유 ▲공동 연구 활성화 ▲임상 연구용 프로토콜 개발 및 공유 ▲다기관 임상연구 수행 등 연구 지원사업의 필요성을 인식하고 협조 체계를 공고히 했다.

노세응 장흥통합의료병원장은 “조선대병원과 협력병원 체결로 지역민에게 양질의 치료를 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

정종훈 조선대병원장은 “광주·전남 지역 중증 환자 치료와 재활을 위해 양 기관이 서로 협력해 환자의 삶의 질을 높이는 데 주력하겠다”고 밝혔다.

