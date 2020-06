'마리아' 화사 "살면서 이렇게까지 열정 쏟아낸 적 없어…아주 특별한 앨범"

[아시아경제 김가연 기자] 그룹 마마무 화사가 첫 솔로 미니앨범 'Maria'로 컴백했다.

화사는 이날 소속사 RBW를 통한 일문일답에서 "그동안 살면서 이렇게까지 열정을 쏟아낸 적이 없었던 것 같다. 지긋지긋하게 집착하고 아프도록 사랑했다"며 "그래서 이 앨범은 앞으로도 내겐 오랜 시간 동안 기억에 남는 아주 특별한 앨범이 될 것 같다"고 앨범을 소개했다.

이번 앨범에는 타이틀곡 'Maria'를 비롯해 'WHY', 'LMM' 등 화사가 직접 참여한 곡들이 수록돼있어 발매 전부터 팬들의 기대감을 높였다.

화사는 "'Maria'는 스물여섯의 내가 일기 쓰듯 기록해왔던 감정을 담아낸 앨범"이라며 "내가 그동안 흘렸던 눈물과 땀들의 결정체라고 할 수 있다"고 말했다.

이어 "마치 기도하는 것처럼 '항상 내 마음에 솔직해지자'라고 생각하며 작업을 시작했다"면서 "그리고 노래를 들었을 때 느껴지는 본능적인 감각에 중점을 뒀다"고 설명했다.

그는 '이번 앨범으로 이루고자 하는 목표가 있나'는 질문에 대해 "화사만의 음악으로 나를 사랑해주는 팬들에게 그 이상으로 보답하는 것"이라고 답했다.

화사는 마지막으로 "정말 긴 시간들이었다. 아프다고 일어나기가 싫을 때, 조금은 쉬어도 되겠지 하고 안일한 마음이 들 때 팬분들을 생각하면 늘 정신이 번쩍했다. 그리고 늘 내 삶의 활력을 불어넣어 주었다"며 "팬분들이 보내주신 사랑과 응원을 늘 마음에 새기고 열심히 준비했다. 이 앨범에 담은 나의 진심이 팬분들에게 잘 전해졌으면 좋겠다"고 팬들에게 감사 인사를 전했다.

