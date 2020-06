서울시, 마곡 R&D센터 민간사업자 공모…D18블록 분할 공급

마곡산업단지 D18 블록 총 8개 필지 4필지씩 2개로 나눠 순차 공급

공모대상용지 D18-A(1,2,5,6필지)블록, 면적 1만86㎡…민간R&D센터 건립

[아시아경제 김유리 기자] 서울시와 서울주택도시공사(SH공사)는 강서구 마곡동 마곡산업단지 D18-A(면적 1만86㎡) 블록에 '마곡R&D센터(지식산업센터) 민간사업자 공모'를 진행한다고 30일 밝혔다.

시는 강소·벤처·창업기업을 위한 연구개발 융복합 혁신거점 조성의 일환으로 마곡 R&D센터 개발사업을 지난해부터 추진했다. 강소·벤처·창업기업이 집적된 신기술 산업 인큐베이터로 차세대 지식산업 생태계를 육성할 수 있는 물리적 환경 조성이 목표다.

D18 블록은 총 8개 필지로 4필지씩 각 1만86㎡(D18-1,2,5,6필지), 1만1679㎡(D18-3,4,7,8필지) 2개로 나눠 순차적으로 공급한다.

D18 블록(2만1765㎡)이 마곡지구 내 지식산업센터 개발 예정 규모의 2~3배 크기임을 감안해 적정규모 개발 및 다양한 사업자의 참여를 유도하기 위해 총 8개 필지를 4필지씩 2개로 분할해 순차 공급한다. 인접 블록 상호간 통합 건축계획을 유도할 계획이다.

공모 사업에 참여를 원하는 기업은 사업신청서 접수일 현재 '부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률' 제4조에 따라 부동산개발업자로 등록한 자이면서 관리기본계획에서 허용하는 업종외 부동산임대업 또는 부동산공급업을 업무로 하는 자여야 한다.

2개 이상의 법인으로 구성된 컨소시엄으로만 사업 신청이 가능하며 단독 법인으로는 참여할 수 없다. 컨소시엄 구성원 중 실수요기업이 1개 이상 반드시 참여해야 한다.

양질의 일자리를 창출할 수 있는 실수요기업 참여 기회를 확대하기 위해 실수요기업의 경우 컨소시엄 구성원(부동산개발업 등록업자)과 공동 협약을 통해 사업 신청이 가능하도록 했다. 실수요기업 참여가 많은 경우 평가 시 가점을 부여하도록 했다.

이번 공모 사업 참여를 위해서는 대표법인 명의로 7월27일 사업 참여의향서를 SH공사(마곡산업단지관리단)에 제출해야 하며 제출하지 않은 경우 이번 공모에 참여할 수 없다.

이번 D18-A블록 공모도 지난 4월24일 공모된 D38블록과 마찬가지로 정량평가 항목 척도를 사업규모에 맞도록 조정했다. '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따른 조성원가 공급으로 사업자의 사업비 부담이 경감됨에 따라 실사용자인 중소·벤처·창업기업을 위한 공공성 확보계획에 대한 평가는 강화했다.

산업시설 중 임대(건물 연면적의 20%)부분의 기업 1사 당 최대면적을 전용 120㎡로 제한함으로써 재정이 어려운 강소·벤처·창업기업에 연구공간을 제공하도록 했다.

7월1일 공모 공고, 7월20일(예정) 사업설명회 개최, 7월27일 참여의향서 접수, 10월5일 사업신청서 접수, 10월27일(예정) 사업자 평가 및 우선협의대상자 선정, 11월10일(예정) 입주계약 체결, 11월27~30일(예정) 토지분양계약 체결 일정으로 진행된다.

일정 변경이나 주요 안내사항은 SH공사 홈페이지에 공고할 계획이다. 사업 참여자격, 평가방법, 사업계획서 작성방법 등 공모에 관한 자세한 사항은 홈페이지 공고문을 참조하면 된다.

김선순 서울시 지역발전본부장은 "이번 공모는 D18블록을 2개 사업으로 나눠서 공모하는 만큼 사업완료 후 지식산업센터간 상호 보완 및 상생함으로써 마곡지구 R&D 발전을 위해 기여하길 바란다"며 "최고 수준의 마곡 R&D센터가 될 수 있도록 관심 있는 민간 사업자들이 활발하게 참여해 줬으면 한다"고 말했다.

