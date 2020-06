한국야쿠르트 ‘엠프로 윌’, 위건강 간건강 동시 케어

맵고 짠 음식을 주로 섭취하는 한국인의 식습관으로 인해 현대인의 위건강이 위협받고 있다. 국제보건기구가 2018년 발표한 보고서에서 한국은 위가 안 좋은 국가 중 하나로 소개됐으며, 건강보험심사평가원 통계자료에 따르면 최근 10년간 위식도역류질환자가 약 161% 증가됐다.

이로 인해 최근 한국야쿠르트가 출시한 위건강과 장건강 동시 케어 제품인 ‘MPRO엠프로 프로바이오틱스 윌(이하 엠프로 윌)’이 많은 인기를 얻고 있다.

한국야쿠르트가 판매 중인 위 건강 발효유 브랜드 ‘헬리코박터 프로젝트 윌’의 첫 번째 건강기능식품인 엠프로 윌은 회사가 보유하고 있는 특허유산균 3종 ‘HY7715’, ‘HY8002’, ‘HP7’을 식약처 인정 위 건강 기능성이 있는 ‘감초추출물’ 성분과 결합한 제품이다.

특히 5중 멀티 기능성으로 위 건강과 장 건강을 동시에 챙길 수 있다는 점이 특징을 지니고 있으며 ‘감초추출물’의 경우, 위점막 내 헬리코박터균 증식을 억제하는데, 도움을 줄 수 있다. 감초추출물의 경우 인체적용시험결과 속쓰림, 상복부통증, 역류 등 기능성 소화장애 10가지 항목의 총점 개선도 확인됐다.

여기에 프로바이오틱스의 영영공급원인 프리바이오틱스(프락토올리고당)을 부원료로 담은 신바이오틱스 제품이기도 하다.

한국야쿠르트는 지난 1971년 중앙연구소를 설립하고 50년 이상 한국인의 장건강과 위건강을 위해 유산균 연구를 계속해왔다. 중앙연구소와 자체 플랜트에서 유산균의 분리에서 선발, 배양, 건조까지 전 과정을 직접 관리하는 등 엄격한 품질관리로 소비자의 신뢰를 얻고 있다.

한국야쿠르트는 엠프로 윌을 통해 위 건강과 장 건강에 관심이 많은 다양한 연령층의 소비자를 끌어들이겠다는 계획이다.

한국야쿠르트 엠프로 윌의 소비자가는 6만9000원(2g*60포)이다. 백화점, 마트, 온라인, 홈쇼핑 등에서 판매 중이다. 6월 29일 저녁 17시 35분 CJ오쇼핑을 통해 생방송으로도 만나볼 수 있으며, 방송 중에만 6개월 구성(6박스) 한정 239,400원의 소비자가로 구매 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr