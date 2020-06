6월 29일 코스피, 41.17p 내린 2093.48 마감(1.93%↓)

2020년 06월 29일 코스피 지수는 41.17p (1.93%) 하락한 2093.48로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 SK네트웍스우 SK네트웍스우 001745 | 코스피 증권정보 현재가 247,000 전일대비 57,000 등락률 +30.00% 거래량 21,101 전일가 190,000 2020.06.29 15:30 장마감 close , 대원전선우 대원전선우 006345 | 코스피 증권정보 현재가 4,240 전일대비 975 등락률 +29.86% 거래량 1,523,914 전일가 3,265 2020.06.29 15:30 장마감 close , 현대비앤지스틸우 현대비앤지스틸우 004565 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 27,700 등락률 +29.85% 거래량 110,490 전일가 92,800 2020.06.29 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 현대건설우 현대건설우 000725 | 코스피 증권정보 현재가 254,500 전일대비 66,500 등락률 -20.72% 거래량 48,381 전일가 321,000 2020.06.29 15:30 장마감 close , 신한 신한 005450 | 코스피 증권정보 현재가 330 전일대비 74 등락률 -18.32% 거래량 1,231,708 전일가 404 2020.06.29 15:30 장마감 close , 한국프랜지 한국프랜지 010100 | 코스피 증권정보 현재가 2,170 전일대비 575 등락률 -20.95% 거래량 10,664,625 전일가 2,745 2020.06.29 15:30 장마감 close 입니다.

