송영길, 아베 '한국 G7 참여 반대'에…"국내용 혐한정치"

[아시아경제 임춘한 기자] 국회 외통위원장인 송영길 더불어민주당 의원은 28일 주요 7개국(G7) 정상회의를 확대해 한국을 참여시키자는 도널드 트럼프 미국 대통령의 구상에 아베 신조 일본 총리가 반대한다는 보도와 관련해 "낮아진 지지율을 만회하기 위한 ‘국내용 혐한정치’"라고 비판했다.

송 의원은 이날 페이스북에서 "코로나19 '팬더믹'으로 전 지구적 대처가 필요한 상황임에도 개인의 지지율 인상을 위한 총리의 무책임한 행태에 강한 유감을 표명한다"며 이같이 말했다.

송 의원은 "트럼프 대통령이 코로나 위기 상황에서 K 방역의 대표주자인 한국을 초청하겠다고 한 것은 당연한 일"이라며 "아베 내각의 G7 확대 반대는 방역 실패, 연이은 정치 비리 등으로 낮아진 지지율을 만회하기 위한 것이다. 세계 3위 경제대국의 위상에 맞지 않는 하수정치"라고 지적했다.

송 의원은 "아베 내각이 속 좁은 행태에서 벗어나 책임 있는 국제사회의 책임있는 일원으로서 행동에 나설 것을 촉구한다"며 75년 전의 전쟁범죄에 대한 반성, 후쿠시마 원전의 방사능 오염수 방류 중단 등을 촉구했다.

