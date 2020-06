경기도정 만족도 2년만에 29%→79% 급등…이재명 "죽을 힘 다했다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 취임 2주년을 앞두고 진행된 도정 여론조사에서 79%의 경기 도민이 긍정적으로 평가한 데 대해 "격세지감을 느낀다"고 밝혔다.

이 지사는 28일 페이스북을 통해 "이제 곧 취임 2주년을 맞이하는데, (취임을 앞두고) 오늘(28일) 경기도정 만족도가 79%라는 의미있는 조사결과가 나왔다"며 "성남시정 만족도 79% 도달에는 5년이 걸렸는데, 도정 만족도 79% 도달에는 2년이 채 안 걸린 셈"이라고 만족감을 표시했다.

그는 그러면서 "취임 당시 도정 만족도가 29%였는데 격세지감을 느낀다"며 "기득권의 총공세로 감당하기 어려운 오물을 뒤집어 썼지만, 포연은 걷히고 실상은 드러날 것으로 믿고 죽을 힘을 다한 2년이었다"고 회고했다.

또 "모든 성과는 불편과 불이익을 감수하며 도정에 협조하고 참여해 주신 도민들이 있었기에 가능했다"며 "경기도가 하는 일이 대한민국의 표준이 되도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

나아가 "경기도를 대한민국의 새로운 중심으로 만들겠다"며 "규칙을 어겨서는 이익을 볼 수 없고 규칙을 지키는 것이 손해가 아닌 공정한 세상을 만들고, 강자의 횡포가 억제되고 약자가 부축받으며 모두가 함께 사는 억강부약 대동세상을 열겠다"고 강조했다.

그는 "경기도지사의 한 시간은 1370만 시간이라는 생각으로 지난 2년처럼 남은 2년도 순간순간 최선을 다하겠다"며 글을 마쳤다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr