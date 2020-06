'대리점 갑질' 메드트로닉코리아에 과징금 2.7억

"판매 병원·지역 제한 및 영업비밀 정보제출 강요"

[아시아경제 문채석 기자]공정거래위원회는 메드트로닉코리아가 국내 대리점들에 판매병원과 지역을 정해 그곳에서만 영업하도록 강요했다며 시정명령(향후 행위금지명령)과 과징금 2억7000만원을 부과하기로 했다고 28일 밝혔다.

공정위에 따르면 메드트로닉코리아는 세계 1위 의료기기 업체인 미국 메드트로닉의 국내 자회사다. 모회사로부터 기기를 수입해 직접 또는 국내 대리점을 통해 병원 등에 공급한다.

국내 최대의 의료기기 수입 사업자(2018년 기준 매출 3221억원)인 만큼 시장에서 큰 영향력을 갖는다.

공정위는 회사가 지난 2009년 10월부터 2017년 4월까지 145개 대리점별로 판매 병원과 지역을 골라줬다고 설명했다. 대리점은 63개의 최소침습치료·심장 및 혈관·재건 의료기기를 회사의 명령에 따라 팔았다.

회사는 대리점이 지정 병원과 지역 밖에서 영업을 하면 계약해지 또는 판매 후 서비스(AS) 거부 등을 하는 조항도 걸었다.

회사는 대리점에 강제로 판매가격 정보를 내도록 강제하기도 했다. 2016년 12월부터 2017년 10월까지 72개 대리점에 거래병원·구매대행업체에 판 가격 정보를 내라고 했다.

대리점들은 의료기관에 판 최소침습치료 관련 24개 기기의 가격 정보를 회사의 판매자정보시스템에 매달 올려야 했다.

회사는 이를 대리점의 필수 제출사항으로 규정하고, 정보를 내지 않거나 정보 정확도가 3개월 연속 85% 미만일 경우 즉시 서면으로 계약을 해지할 수 있는 규정을 만들었다. 정보 제출 여부를 대리점 성과평가에 반영하는 규정도 추가했다.

공정위는 회사가 대리점의 판매 병원과 지역을 지정·제한한 행위를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법) 제23조와 시행령을 어긴 행위로 간주해 시정명령 및 과징금 2억7000만원을 부과했다. 대리점 간 경쟁을 통해 공급 대리점이 바뀌기도 하는 경쟁의 속성을 제한하는 효과를 유발했기 때문이다.

2017 회계연도 기준으로 회사가 공급하는 최소침습적 치료 관련 19개 제품 중 8개 제품이 시장점유율 50%를 초과한다. 회사의 점유율이 높다보니 대리점 간 경쟁이 제한되면 의료기관들은 값싼 기기를 구매할 기회를 제한받게 된다.

회사는 판매처를 지정한 것은 '1품목 1코드'(병원이 1개 의료기기 품목을 1개 대리점으로부터 공급받는다)라는 업계 관행에 따른 행위라 주장했다. 공정위는 관행에 따라 기기를 공급하는 대리점을 못 바꾸도록 해 대리점 간 경쟁을 막은 행위인 만큼 회사의 설명은 타당하지 않다고 봤다.

대리점에 판매가격 정보를 강제한 행위는 대리점거래의 공정화에 관한 법률(대리점법) 제10조와 시행령을 위반한 행위로 판단하고 시정명령을 내렸다. 대리점 피해사례가 발견되지 않아 과징금은 부과하지 않았다.

회사는 대리점을 쉽게 바꿀 수 있는 지위가 있지만 대리점은 회사와의 거래가 끊기면 대체하기 힘든 게 현실이다. 회사가 대리점들에 거래상 지위를 갖는다고 공정위가 판단한 근거다. 보수적인 구매성향이 실적을 좌우하는 의료기기 업계에선 더욱 그렇다고 봤다.

대리점의 개별 판매가격 정보가 본사에 제공되면 대리점의 구체적인 마진율(마진=판매가격?공급가격)이 노출돼 본사와 공급가격 협상을 할 때 불리해진다. 대리점이 정보 공개를 꺼려하는 이유다.

회사가 대리점에 판매가격 정보를 요구할 법적근거도 없고, 이런 행위가 회사의 제품 A/S·마케팅 활동과 관계가 있는 것도 아니다. 그런데도 회사는 대리점에 정보 제출을 강제했다.

송정원 서울지방공정거래사무소 경쟁과장은 "의료기기 시장 유력 사업자가 유통 관행이란 미명으로 대리점들의 판매처를 엄격히 제한하는 행위는 위법임을 분명히 한 사례"라며 "관행을 빌미로 대리점의 판매처를 지정·제한하는 경쟁제한적 거래형태에 경종을 울릴 것"이라고 기대했다.

이어 "본사-대리점 간 거래에서 본사가 대리점들에 판매가격 정보 등 영업비밀 정보를 요구해 이를 대리점 공급가격 등에 반영하는 행위 근절에도 기여할 것"이라고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr