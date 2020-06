◆5급 전보

▲군정혁신단장 신동호 ▲종합민원과장 정춘회 ▲인구정책과장 박길홍 ▲상하수도사업소장 송원종 ▲분청문화박물관장 노연숙 ▲의회사무과장 김승구 ▲풍양면장 이형근 ▲도덕면장 양승호 ▲금산면장 조창록 ▲포두면장 임성호 ▲동일면장 이영기 ▲동강면장 조재웅 ▲두원면장 김동현

◆5급 승진의결

▲재무과장 직무대리 김진환 ▲건설과장 직무대리 신준식 ▲의회사무과 전문위원 직무대리 윤성초 ▲점암면장 직무대리 김여현 ▲영남면장 직무대리 신치호

