[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 26일 김철우 보성군수가 기아자동차 제2공장에서 열린 농수산물 직거래장터에 참석해 보성 특산품을 둘러보고 있다.

광주시민과 함께하는 농수산물 직거래장터는 오는 27일 오후 7시까지 진행되며 보성군, 완도군, 무안군, 광주서구청 등 4개 지자체가 함께한다.

