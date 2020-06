김문수 "삼성 적폐로 몰다가 제동"…진중권 "언터처블 늘어 날 것, 이게 뉴노멀"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 경영권 불법승계 의혹을 받는 이재용 삼성전자 부회장(52)에 대해 검찰수사심의위원회(수사심의위원회)가 26일 '수사 중단 및 불기소 의견'을 의결한 것과 관련해 보수·진보 계열 인사들은 "억지 구속이었다", "정계 재계에 언터처블이 늘어날 것, 이게 뉴노멀(시대 변화에 따라 새롭게 떠오르는 기준)"이라는 반응을 보였다.

김문수 전 경기도지사는 26일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "대검 수사심의위원회가 삼성그룹 부정 승계 혐의를 받는 이재용 삼성전자 부회장에 대해 26일 '수사 중단 및 불(不) 기소 권고' 결론을 내렸다"라며 "환영한다"라고 말했다.

김 전 도지사는 "반기업 친노조 문재인 촛불혁명정권이 삼성을 적폐세력으로 몰아서 억지 구속을 강행하다가 제동이 걸린 것"이라며 "더 이상 대기업을 적폐로 몰아서 탄압하는 일이 없기를 바란다"라고 강조했다.

진보 인사로 분류되는 진중권 전 동양대 교수는 이날 자신의 페이스북에서 "정계든 재계든 '언터처블'이 늘어나는 것"이라며 "이게 뉴노멀입니다. 그냥 검찰을 없애죠"라고 말했다. 진 전 교수는 삼성과 이 부회장의 손을 들어준 검찰 수사심의위의 결정에 부정적 의견을 개진하면서 검찰의 무능도 함께 비판한 것으로 보인다.

한편 이날 오전 10시30분부터 서울 서초동 대검찰청에서 시작된 현안위원회는 예정 시간을 넘겨 9시간 동안 진행됐다.

이날 회의에서는 ▲이재용 부회장 수사 계속 여부 ▲이재용 부회장, 김종중 전 삼성그룹 미래전략실 전략팀장, 삼성물산 공소제기 여부를 안건으로 진행됐다.

검찰과 삼성 양측의 의견서 진술과 위원들의 숙의 이후 '수사 중단 및 불기소 의견'을 의결했다. 현안위원회는 고발인인 참여연대가 제출한 의견서도 위원들의 숙의에 참고했다고 전했다.

이 부회장 측은 앞서 지난 2일 서울중앙지검에 수사심의위 소집을 신청한 바 있다. 이후 서울중앙지검 부의심의위원회는 지난 11일 수사심의위 회부를 결정했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr