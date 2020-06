일본 정부, 러시아 남쿠릴열도 지질조사에 "수용 불가" 통보

[아시아경제 정동훈 기자] 러시아가 일본명 '북방영토'로 불리는 남쿠릴열도 4개 섬 인근을 포함한 오호츠크해 일대 해역에 대한 지질조사를 하겠다고 한 데 대해 일본 정부가 수용 불가 입장을 전했다.

26일 NHK 등 일본 주요 외신에 따르면 러시아는 이달 18일부터 9월 18일까지 3개월간 오호츠크해 일대 해역에서 지질조사를 하겠다고 일본 측에 지난 17일 통보했다. 러시아 측이 조사를 통보한 해역에는 일본이 영유권을 주장하는 남쿠릴열도 4개섬 주변의 배타적경제수역(EEZ)도 포함된 것으로 전해졌다.

이에 일본 외무성은 "북방영토에 관한 일본의 입장과 달라 받아들일 수 없다"는 입장을 통보 당일 러시아 측에 곧바로 전달했으며 항의한 것으로 알려졌다. 스가 요시히데 관방장관은 이날 오전 정례 기자회견에서 관련 질문에 "정부는 평소에 북방 4개 섬을 둘러싼 러시아 측의 동향을 주시하고 있으며, 이번 건에 대해서는 이달 17일 북방 4개 섬에 대한 우리나라(일본)의 입장과 달라 받아들일수 없다는 취지의 의사표시를 했다"고 밝혔다.

한편 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 일본 측의 항의와 관련 쿠릴 열도 인근에서 지질 조사를 수행하는 것은 러시아의 주권 사항에 해당한다고 반박했다. 페스코프는 "러시아는 자국 영토에서 모든 형태의 조사를 수행할 수 있는 전적으로 주권적인 권리를 갖고 있다"고 강조했다.

제2차 세계대전에서 적국으로 맞서 싸운 러시아와 일본은 남쿠릴열도를 둘러싼 영토 분쟁으로 인해 아직 평화조약을 체결하지 못하고 있다.

