日 코로나 일일 신규 확진 100명 넘어…48일 만에 최다

[아시아경제 정동훈 기자] 일본 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 신규 확진자가 100명을 넘어섰다.

NHK 등 일본 주요 외신에 따르면 26일 하루 동안(오후 9시 기준) 일본 전역에서 코로나19 양성 판정을 확진자는 모두 103명(됴코 54명)으로 집계됐다. 일본에서 하루 코로나19 신규 확진자가 100명을 웃돈 것은 지난 5월 9일(114명)이후 48일 만이다.

지난 24일(96명)에는 긴급사태 해제 후로 가장 많은 확진자가 나온 데 이어 이틀 만에 이 수치가 경신됐다. 이날까지 일본의 누적 확진자 수는 도쿄 5997명을 포함해 1만9027명이 됐다. 전체 사망자는 전날과 같은 984명이다.

한편 도쿄 오타(大田)구의 한 초등학교가 30대 교사 한 명이 이날 감염 판정을 받자 농후 접촉자로 분류된 학생과 다른 교직원의 자택 대기를 요청하는 등 학교에서 감염 확산을 우려할 만한 징후도 나타나고 있다.

