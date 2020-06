교육부 "책임감 느끼고 송구스러워"…안산 유치원생 햄버거병 10일 만에 '공식사과'(종합)

[아시아경제 이동우 기자] 교육부는 경기도 안산의 한 유치원에서 다수의 식중독 환자가 발생한 지 열흘 만인 26일 첫 관계부처 회의를 열고 집단 식중독 사고에 대해 사과했다.

이번 사고로 어린이 다수가 용혈성요독증후군(HUS·일명 햄버거병)으로 투석 치료를 받고 있는 만큼 교육부의 늦은 대응이 도마위에 오르고 있다.

교육부는 이날 질병관리본부, 식품의약품안전처, 시도교육청과 장 출혈성 대장균 감염증 예방 관리 강화를 위한 관계부처 및 시도교육청 영상 회의를 열었다.

이 자리에서 오석환 교육복지정책국장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 감염병 위기가 언제 끝날지 모르는 불확실한 상황에서 또 다른 감염병으로 아이들의 건강과 안전이 위협받고 있다"며 "걱정을 많이 하고 계셔서 무거운 책임감을 느끼고 송구스럽다"고 말했다.

앞서 지난 16일부터 안산의 한 유치원에서 식중독 증상을 보인 어린이가 다수 발생했다. 보건당국이 지금까지 원생과 가족, 교직원 등 295명을 대상으로 장 출혈성 대장균 검사를 실시한 결과 49명이 양성 판정을 받았다. 또 99명은 검사 결과를 기다리고 있고 나머지 147명은 음성이다.

이 중 어린이 15명은 장 출혈성 대장균으로 인한 합병증인 용혈성요독증후군 증상을 보였고 이 가운데 5명은 신장 기능이 떨어져 투석 치료를 받고 있다.

역학조사 과정에서 궁중떡볶이 등 보존식 6건은 제대로 보관돼 있지 않았던 것으로 알려졌다. 보존식은 식중독 발생 등에 대비해 시설에서 의무적으로 음식 재료를 남겨 144시간 동안 보관하는 것을 뜻한다.

교육부와 질본, 식약처는 50인 이상 상시 급식을 하는 집단급식소가 설치된 유치원 4031곳을 전수 점검하기로 했다. 교육부에 따르면 유통기한 경과 제품 사용 여부, 비위생적 식품 취급 등 식품 안전 전반 사항을 점검해 위생을 소홀히 하는 급식소에 대해 행정처분 조치를 한다는 방침이다.

유치원이 보존식 규정을 어길 경우 현재 과태료 50만원인 처분 기준을 강화하는 방안도 검토한다. 보존식은 식중독 발생 시 원인 규명을 위한 것으로 유치원 등 급식 시설은 조리·제공한 식품의 매회 1인분 분량을 영하 18도 이하에서 144시간(만 6일) 이상 보관해야 한다.

교육부는 특히 단위학교와 학교 급식 종사자를 대상으로 위생 관리를 준수해달라고 당부했다. 아울러 유치원 급식 안전 관리를 강화하기 위해 '유치원 급식 운영·위생 관리 지침서'를 개발하고 초중등 학교 급식에 준해 유치원 위생·전담 인력을 배치할 수 있도록 관계 법령 개정을 추진할 방침이다.

