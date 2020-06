[아시아경제 허미담 기자] 경기도 수원시는 26일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자가 1명 더 늘었다고 밝혔다.

수원시에 따르면 관내 91번째 환자인 50대 A씨는 매산동 거주자로, 지난 22일 이라크 체류 후 입국한 남성이다.

지난 24일 발열 증상이 나타나 25일 팔달구 보건소 선별진료소를 방문해 코로나 19 진단검사를 받았다. 당시 경기도 보건환경연구원 검사는 미결정이었다.

26일 같은 절차로 다시 재검사 한 끝에 양성판정을 받았다. A씨는 '경기도의료원 수원병원' 격리 입원 했다.

시는 확진자의 상세한 동선을 역학조사 완료 후 공개하겠다고 밝혔다.

한편, 서울시 은평구에서도 26일 이라크에서 입국한 40대 남성이 확진 판정을 받아 서북병원으로 이송됐다.

