김효주 2위 "2승 진군은 진행형"…이소미 선두 도약

BC카드ㆍ한경레이디스컵 둘째날 이소영 공동 8위, 디펜딩챔프 조정민은 공동 53위 주춤

[아시아경제 김현준 골프전문기자] 김효주(25ㆍ롯데)의 '2승 진군'이 이어지고 있다.

26일 경기도 포천의 포천힐스골프장(파72ㆍ6605야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 BC카드ㆍ한경레이디스컵(총상금 7억원) 둘째날 2언더파를 작성해 공동 2위(9언더파 135타)에 자리잡았다. 이소미(24)가 6언더파를 몰아쳐 1타 차 선두(10언더파 134타)로 치솟았고, 지한솔(24ㆍ동부건설)이 일몰로 순연된 잔여 4개 홀에서 1타를 줄인 뒤 2라운드에서 2언더파를 보태 공동 2위에 합류한 상황이다.

김효주는 버디 3개와 보기 1개를 묶었다. 10번홀(파5)에서 출발해 파 행진을 거듭하다가 17번홀(파4)에서 두번째 샷이 벙커에 잡혀 보기를 범하는 등 경기가 잘 풀리지 않았다. 다행히 후반 2번홀(파4) 버디로 스코어를 만회한 뒤 6~7번홀에서 연속버디를 솎아내 분위기를 바꿨다. "오늘 역시 샷 감각은 여전히 좋았다"며 "퍼팅이 마음에 안든다"는 아쉬움을 곁들였다.

김효주가 현재 상금랭킹 1위(3억2454만원)를 달리고 있다는 게 흥미롭다. 미국여자프로골프(LPGA)투어가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 중단된 사이 벌써 KLPGA투어 여섯번째 출전이다. 지난 8일 롯데칸타타여자오픈 우승을 비롯해 2위와 4위 등 매 대회 우승 경쟁을 펼치는 모양새다. "(LPGA투어) 언니들이 너무 많이 나가는 것 아니냐며 상금퀸하겠다고 놀린다"고 활짝 웃었다.

"대회를 통해 나를 응원하는 팬들에게 멋진 플레이를 보여드리고 싶어서"라는 김효주는 "LPGA투어에 복귀하지 않는다면 상금 1위까지 욕심내겠지만 조만간 LPGA투어로 돌아가야 한다"면서 "브리티시여자오픈 개최 여부가 확정되는대로 향후 일정을 결정할 것"이라는 설명이다. "올 가을에 '아시아 스윙'이 무산된다면 당연히 국내 무대에 다시 나서겠다"고 덧붙였다.

투어 2년 차 이소미의 전력이 만만치 않다. 지난해 상금랭킹 14위를 차지한 특급루키다. 평균 250.4야드(9위)의 장타에 그린적중율 2위(78.38%)의 '송곳 아이언 샷'을 보유했지만 아직 우승이 없어 속을 태우고 있다. 선두권은 E1채리티오픈 챔프 이소영(23ㆍ롯데)이 5언더파를 앞세워 2타 차 공동 4위(8언더파 136타)에서 3라운드를 기약했다. 디펜딩챔프 조정민(26)은 공동 53위(1언더파 143타)에 그쳤다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr