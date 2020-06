[아시아경제 이동우 기자] 케이뱅크의 주요 주주인 우리은행이 1600억원대 규모의 유상증자에 참여한다.

26일 금융권에 따르면 우리은행은 이날 이사회를 열고 케이뱅크 유상증자 안건을 의결했다. 증자 금액은 보통주 750억원, 전환주 881억원 등 총 1631억원이다.

유상 증자를 통해 우리은행의 지분율은 13.79%에서 26.2%(전환우선주 포함)로 오른다. 보통주 기준 19.9%를 차지한다.

증자가 계획대로 진행 될 경우 1년 이상 개점 휴업 상태에 있던 케이뱅크는 자본 확충을 통해 영업 정상화에 나설 수 있을 것으로 풀이된다.

앞서 케이뱅크는 다음달 BC카드, 우리은행, NH투자증권 등 3대 주주를 중심으로 총 2392억원 규모의 유상증자 계획을 밝힌 바 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr