6.17 부동산대책, 고강도 규제 피한 디원시티 시그니처 지식산업센터 눈길

국토교통부는 지난 6월 17일 21번째 부동산 정책을 발표했다. 이로써 수도권 전 지역 조정대상지역 지정, 투기지역 및 투기과열지구 추가지정, 8월부터 순차적 분양가 상한제가 적용될 예정으로 소유권 이전 시 가능한 전매제한과 의무 거주 요건, 대출 제한도 강화된다.

해당 정책 발표 후 광범위한 종합대책 발표에 혼선이 빚어지고, 실수요자에 대한 우려도 쏟아지고 있다. 6.17 주택시장 안정 대책에 대한 주요 포인트는 ▲조정대상지역과 투기과열지구 추가 ▲재건축 조합원 분양 자격 2년 및 실거주 ▲법인 보유 주택 종합부동산세 강화 등이다.

특히, 집값 상승 원인으로 꼽혀온 전세를 활용한 ‘갭투자’ 차단을 위해 모든 규제지역에서 주택 구입 담보대출 시 주택 가격과 상관없이 6개월 이내에 실거주를 해야한다. 그간 대출, 세금 등을 위주로 했던 대책들 보다 더욱 강력한 조치라는 평가다.

정책의 발표 이후 우려의 목소리도 커지고 있다. 집값 상승의 주요 원인이라 평가 받는 갭투자 근절이 목표이나 직장이나 건강 등 개인의 사유에 의해 실 거주가 힘든 사례도 분명히 존재하고, 아무리 집값을 잡기 위해서라도 거주의 자유와 개인 재산권 침해의 소지가 크기 때문이다.

6.17 대책에서 서울 잠실 지역을 포함한 삼성, 대치, 청담 4개 지역을 토지거래 허가지역으로 규제하고 수도권 내 대부분 도시는 투기과열지구 또는 조정대상지역으로 지정했다. 하지만 김포와 파주가 이번 대책에서 빠지자 김포는 ‘금포’로 바뀌고, 파주 내 부동산 가격은 크게 올라 파죽지세가 아닌 ‘파주지세’라는 신조어를 만들어내고 있는 실정이다.

실제 김포시 운양동 ‘한강신도시 롯데캐슬’의 경우 전용면적 84㎡의 경우 이달 초 4억원대 초반의 시세를 형성했지만 현재 5,000만원 이상 프리미엄이 붙었으며, 걸포동 ‘오스타파라곤1단지’ 전용 84㎡에서도 일주일 새 3,000만원 이상 집값이 뛰었다. 구래동에 위치한 김포한강신도시 ‘호반베르디움 3차’ 71㎡ 역시 6,482만원 상승한 수치를 보여 김포 부동산 시장의 거래가 활성화 되고 있음을 증명했다.

이러한 시장 분위기에서 주택시장의 규제 영향을 받지 않는 상품이 시선을 집중시키고 있다. 이번 대책에서 제외된 김포한강신도시 구래동에 공급되는 ‘디원시티 시그니처 지식산업센터’ 역시 많은 관심을 모으고 있다. 지식산업센터는 규제가 이어지고 있는 주택시장과 달리 정부의 지원에 따른 다양한 혜택도 누릴 수 있다.

지식산업센터는 아파트, 오피스텔, 상가와 달리 최대 80% 저금리 대출이 가능하며, 수도권 과밀억제권역에서 디원시티 시그니처가 들어서는 한강신도시와 같은 성장관리권역 이전 시 취득세 100% 감면, 법인세 100% 감면(4년), 50% 감면(이후 2년) 등의 혜택을 누릴 수 있다. 뿐만 아니라 정부의 정책지원자금에 따라 중소기업 육성자금, 창업기업지원자금 등 업체 당 최대 70억 원 한도까지 자금 지원을 받을 수 있다.

'디원시티 시그니처'는 1차 사업지인 ‘디원시티’를 포함한 한강신도시 내 최대규모의 지식산업센터로 김포골들라인 양촌역(디원시티 역) 350에 위치 하며, 지하 3층~지상 10층 규모의 지식산업센터 613실과 근린생활시설 97실, 창고 12실로 구성했다. 한강신도시 유일의 중심상업지구와 도보 4분 거리에 위치해있으며, 지식산업센터 최초 ‘컨시어지 서비스’ 제공을 통해 기업하기 좋은 환경을 완비했다.

또한 최근 변화하는 기업 트렌드를 반영해 미팅룸, 힐링룸(수면시설 포함), 파우더룸(샤워시설 포함) 등 다양한 업무 특화시설을 마련했으며, 입주 근로자들의 업무 능률 향상 및 휴식, 문화를 누릴 수 있는 다양한 휴게공간과 야외 공연장 등을 갖췄다.

더불어 상업시설은 테라스 특화 및 야외 휴게시설, 별동상가, 바닥 분수 특화설계 등 유동인구 흡수 및 집객력을 강화하기 위한 체계적인 MD구성이 계획됐다. 뷰티, 메디컬 및 입주민을 위한 업무지원, 식음 특화 MD구성을 통해 쇼핑, 여가, 문화가 접목된 한강신도시 최초의 신개념 원스톱 문화복합공간의 탄생을 예고하고 있다.

홍보관은 경기도 김포시 김포한강9로 75번길 158 상가 B동 310호에 위치하며 관련 정보 확인 및 문의는 대표전화로 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr