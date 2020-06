이상투자그룹, ‘이상투자자문’으로 투자자문업 본격 진출

고객 맞춤형 프리미엄 자문 서비스 제공

준법경영을 위해 변호사를 대표이사로 선임

이상투자그룹(대표 이상우)은 26일 ‘이상투자자문’을 통한 업무 범위 확대 및 본격적인 제도권 진출을 발표하며 “오랜 기간 준비해 온 투자자문업을 시작한다”고 밝혔다.

투자자문업을 시작으로 회원들에게 일대일 개별 종목상담과 재무상담, 투자 성향을 고려한 고객 맞춤형 프리미엄 자문 서비스를 제공할 예정이다.

이상투자그룹은 다년간 유사투자자문업을 영위하며 지난해부터 투자자문업 진출을 준비해 왔다. 그동안 회원들의 보유 종목에 대한 일대일 종목 상담 문의가 많다는 점을 알고 있었지만, 자본시장법에 따른 업무 범위의 한계 때문에 전문적인 자문 서비스를 제공할 수 없었다.

그러나 이번 투자자문업 진출을 통해 그동안 많은 회원이 요청해온 일대일 종목 상담과 개별 회원의 포트폴리오 전반에 대한 관리까지 진행할 수 있어 업무 범위를 넓힐 수 있게 됐다. 검증된 전문성과 맞춤형 관리로 고객의 수익을 극대화할 수 있을 것으로 기대된다.

또 하나 눈여겨볼 점은 이상투자그룹이 투자자문업에 진출하면서 전문운용인력이 아닌 로펌 출신 변호사를 대표이사로 선임했다는 것이다. 준법경영을 위해 변호사를 대표이사로 선임한 것으로 그룹의 강력한 의지가 담겨 있다.

이도형 신임 대표이사는 “물론 회사의 성장이 가장 큰 목표다. 하지만 장기적으로 성장하려면 현재의 매출에 천착하기보다 고객에게 꾸준한 수익을 드리며 신뢰를 쌓아 나가는 과정이 무엇보다 중요하다고 생각한다”며 취임 포부로 “이상투자그룹이 제도권에 첫발을 내딛는 뜻깊은 도약인 만큼 고객에 대한 선관의무 및 충실의무를 준수하는 것에 운영 방점을 두겠다”고 밝혔다.

이 대표이사는 또 “고객의 장기적인 수익 및 신뢰를 무엇보다 중시한다는 이상투자자문의 경영원칙을 굳건히 밀고 나간다면 회사의 성장은 자연스레 따라올 것으로 믿는다”고 말했다.

한편 이상투자자문은 고객 맞춤형 투자자문과 함께 메이저 증권사와의 제휴를 통해 랩어카운트(종합자산관리) 서비스도 제공할 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr