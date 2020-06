‘지식산업센터’ 내 상업시설 상전벽해… 지역 내 대표 상권으로 거듭나

-요즘 지식산업센터 다양한 문화, 편의시설 도입으로 365일 상권 형성

-‘광명 G타워’, 단지 내 멀티플렉스, 건강검진센터, 볼링장 등 입점 확정돼 기대감 증폭



지식산업센터 내 상업시설이 지역을 대표하는 365일 상권으로 거듭나고 있어 주목된다. 과거 입주기업 직원을 대상으로 하는 식당 위주로 구성돼 크게 활성화되지 않았던 것과 비교하면 상전벽해다.

실제 최근 지식산업센터 내 상업시설은 대형 프랜차이즈 업체가 속속 들어서고, 멀티플렉스 영화관이나 락볼링장 등의 문화 레저 시설이 함께 구성되면서 지역을 대표하는 상권을 형성하고 있다.

대표적인 사례로는 서울시 영등포구 문래동에 자리한 ‘에이스하이테크시티’가 있다. 이 지식산업센터는 상업시설 에스타벅스, 투썸플레이스 등 프랜차이즈 식음료 브랜드와 볼링장, 스크린골프 등의 운동시설, 병원 등을 입점시켰다. 그 결과 이를 이용하는 고객들의 발길이 365일 내내 이어지며 상권이 크게 활성화 됐고, 공장지역으로 여겨졌던 문래동의 최대 핵심상권으로 발돋움 했다.

이렇다 보니 최근 공급되는 지식산업센터는 다양한 테넌트를 구성한 상업시설을 적극적으로 도입하고 있다. 일례로 미사강변도시에 공급된 ‘현대지식산업센터 한강미사2차’는 함께 조성되는 상업시설에 총 8개관, 1380석 규모의 대형 멀티플렉스를 함께 구성하고, 락볼링장 등의 레저시설을 꾸몄다.

또 경기도 용인에 공급된 지식산업센터 ‘기흥 테라타워’는 택지지구 내에 마땅한 쇼핑시설이 없다는 점을 오히려 기회로 삼고, 단지 내 상업시설을 유럽풍 테라스가든 테마로 꾸며 주목 받았다.

업계관계자는 “최근 지식산업센터는 상업시설을 제대로 꾸며 지역 내 랜드마크로서 발돋움 하는 단지가 속속 등장하고 있다”며“다양한 앵커 테넌트로 꾸며진 상업시설은 지식산업센터의 계약 촉진에도 효과가 좋아 앞으로 이러한 추세는 계속될 것으로 예상된다”고 말했다.

그런 가운데 광명시 소하지구에 조성되는 지식산업센터인 ‘광명 G타워’가연일 앵커 테넌트의 입점 확정 사실을 알리며, 랜드마크로서의 기대감을 높이고 있어 주목된다.

‘광명 G타워’는 광명 소하지구 내 10여 년 만에 공급되는 지식산업센터다. 경기도 광명시 소하동 1344에 들어서며, 롯데건설 컨소시엄이 시공을 맡아 지하 4층~지상 15층, 연면적 약 15만6,412㎡ 규모로 조성된다.

단지는 지하 2층~지상 2층에 대규모 상업시설인 ‘G세븐스퀘어’를 구성한다. 이곳에는 문화, 레저, 의료시설이 들어설 예정으로 단지는 이를 통해 업무와 여가, 건강검진을 한 번에 누릴 수 있는 복합지식문화타워로 조성되는 것이 특징이다.

실제 단지는 다양한 문화, 편의시설과 의료시설의 입점 소식을 잇따라 알리고 있다. 먼저 지하 1층과 지하 2층에는 멀티플렉스 영화관인 메가박스가 입점을 확정 지었다. 광명 소하지구 최초의 멀티플렉스 영화관으로, 총 6개관 980좌석 규모로 구성된다.

또 중앙대학교 의료원과 연계한 건강검진센터도 입점이 확정됐다. 건강검진센터는 5,160㎡ 규모로 구성된다. 단지는 이와 연계해 다양한 과목의 1차 의원들을 유치해 광명 소하지구를 대표하는 대규모 메디컬상권을 형성한다는 계획이다.

이 밖에도 지하 2층에는 광명 소하지구 최초의 대형 볼링장이 들어설 예정이며, 지하 1층과 1층에는 키즈 특화시설인 어린이집, 어린이 도서관의 입점도 확정돼 아이들과 함께 할 수 있는 공간도 다양하게 갖춰진다.

분양관계자는 “영화관, 건강검진센터 등의 입점 확정 소식에 지역민들 사이에서는 벌써부터 소하지구를 대표할 핵심상권을 형성할 것이라는 소리가 나오며 기대감이 높아지고 있다”이라며 “이처럼 365일 상권이 기대되는 만큼, 수요자들의 문의와 관심은 매일매일 증가하고 있는 상황”이라고 말했다.

한편 광명 G타워 지식산업센터는 기업친화적이고 직원복지를 신경 쓴 내부 설계와 서울권역 대비 경쟁력 갖춘 분양가를 적용해 다양한 기업체의 문의도 상당한 것으로 알려졌다.

실제 단지는 곳곳에 다채로운 특화설계를 적용한다. 먼저전용면적 기준 최소 12평부터 최대 53평까지 다양한 평면설계를 적용해 선택 폭을 넓혔다. 특히 그동안 광명에서 보기 힘들었던 소형 평면이 대거 구성돼 눈길을 끈다. 또 지하 4층부터 지상 5층까지는 드라이브인 시스템이 도입되며, 곳곳에 직원들의 휴식 공간으로 사용이 가능한 층별 옥외 휴게공간(일부 층 제외)이 배치된다.

광명 G타워 지식산업센터의 3.3㎡당 분양가격은 최저 600만원 후반대부터 평균 700만원대다. 이는 서울권역의 지식산업센터 분양가격이 3.3㎡당 평균 926만원(부동산 114_2018년 기준)인 것과 비교해 가격경쟁력을 갖췄다는 평가다.

광명 G타워의 분양홍보관은 경기도 광명시 일직동 510-5번지에 위치한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr