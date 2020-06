신규시설 투자 종료 임박으로 경쟁력 상승, 퓨쳐켐, 에이티세미콘 외

AI투자비서 라씨로는 과거 신규 시설 투자 공시를 바탕으로 7월과 8월에 신규 투자가 종료되는 기업들을 추출해 관련 정보를 제공 중이다.

신규 투자가 마무리되면 기업의 생산 능력이 확대되거나 경쟁력이 강화될 수도 있어 해당 종목에 대한 투자자들의 관심이 높은 편이다. 특히 지속적으로 신규시설투자를 하는 기업의 경우에는 해당 기업에 대한 시장의 수요가 강하거나 자금 여력이 충분할 가능성이 높아 좀더 자세히 살펴볼 필요가 있다.

AI라씨로 분석에 따르면, 7월 신규 시설 투자가 종료될 기업은 퓨쳐켐, 에이티세미콘, 케어젠 등으로 나타났으며 8월에는 메디톡스, 알파홀딩스, 인산가, 필옵틱스, 유바이오로직스 등이 신규 시설

투자가 종료될 예정이다.

향후에도 AI라씨로는 매달 25일 전후로 익월과 익익월에 신규시설 투자가 종료되는 기업정보를 분석해 관련 정보를 제공할 예정이다. 또한 최근 3년 중에 신규시설 투자를 연속적으로 하는 기업별 정보도 제공한다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

