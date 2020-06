킹콩부대찌개, 다양한 창업지원으로 창업 시장 활기 되찾아

킹콩부대찌개가 외식 창업시장에서 활기를 되찾고 있다.

킹콩부대찌개는 그 동안 신규가맹점을 대상으로 가맹점비 무료, 매장 규모와 관계없이 의탁자 무료 지원, 가맹점주 인테리어 직접 시공, 감리비 무료, 다양한 홍보물 지원 등의 창업혜택을 지원해 왔으며, 또한 코로나19 확산으로 매출에 어려움을 겪고 있는 기존 가맹점을 대상으로 로열티 면제 정책을 시행하여 착한 프랜차이즈 기업으로도 선정된 바 있다.

킹콩부대찌개는 부대찌개 단일 브랜드 오픈 매장수로 국내 2위 규모를 자랑하고 있으며, 시장 불황에도 불구하고 꾸준히 신규 가맹점을 오픈하고 배달 및 포장 서비스 강화로 기존 가맹점의 매출을 안정적으로 유지해 왔다.

킹콩부대찌개의 본사인 (주)에스엘에프앤비의 정순태 대표는 “우리 킹콩부대찌개는 한류 음식을 대표하는 부대찌개 브랜드로, 일시적으로 유행을 타지 않는 메뉴이기 때문에 그 동안 가맹점 개설 및 기존 매장 매출에 큰 변화 없이 지속적으로 성장세를 이어왔다.”라고 전하며 “가맹점을 우선으로 생각하는 가맹점 우선주의 정책으로 가맹점과 본사의 탄탄한 신뢰를 바탕으로 지금까지 장수하는 브랜드, 성공창업 브랜드로 자리매김할 수 있었다.”라고 덧붙였다.

킹콩부대찌개는 부대찌개에 특화된 킹콩사리면을 팔도연구소와 공동으로 개발하여 전국 매장에서 무한리필로 제공하고 있으며, 부대찌개 브랜드 중 라면사리와 공기밥 무한리필 정책을 처음으로 시행하기도 하였다. 킹콩사리면은 검은 콩을 함유한 쫄깃한 면으로 킹콩부대찌개에서만 맛볼 수 있어 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있다.

또한 최근에는 국내를 넘어 해외 마스터프랜차이즈를 연이어 체결하며, 지난 1일 베트남1호점인 골드마크시티점을 성황리에 오픈하기도 하였다.

다양한 창업지원 혜택으로 소자본창업이 가능한 킹콩부대찌개는 시장 상황에 따라 흔들리지 않는 정직한 가격정책과 고객의 트렌드에 맞는 새로운 메뉴 출시로 유망한 창업아이템으로도 늘 손꼽히는 브랜드 이기도 하다.

킹콩부대찌개의 다양한 창업지원 혜택 및 신규 추천 매장 등의 다양한 정보는 홈페이지 및 유선으로도 상담 가능하다.

