美 Healthline “잠 못 이루는 더운 밤, 우유 한 잔이 도움돼”

미국 해양 대기청은 올해가 가장 더운 해가 될 가능성이 75%라고 발표했다. 올 여름 역대급 무더위가 예고된 가운데, 최근 30도가 훌쩍 넘는 때 이른 폭염이 이어지고 있다. 기상청에 따르면, 올 여름 기온은 지난해보다 0.5∼1도 높고 폭염일 수는 20∼25일(2019년 13.3일), 열대야 일수는 12∼17일(2019년 10.5일)로 작년보다 늘어 무더운 여름이 될 것으로 전망됐다.

폭염이란 하루 최고 기온이 33℃ 이상인 날이고, 열대야는 오후 6시 이후부터 다음 날 아침 9시 사이의 최저 기온이 25℃ 이상인 날을 말한다. 한편, 폭염과 열대야는 여름철 수면을 방해하는 요인 중 하나로, 스트레스와 육체 피로를 유발할 수 있다.

최근 미국 건강의학포털 Healthline에서는 ‘자기 전 우유 섭취가 숙면에 도움을 주는지’에 대해 소개한 바 있다.

미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 미국 인구 3명 중 1명은 충분한 수면을 취하지 못하는 것으로 나타났으며, 그러한 수면 부족은 신체적, 정신적 건강에 부정적인 영향을 미치게 된다. 이에 많은 사람들이 질 좋은 수면과 안정적인 수면 패턴을 갖는 방법에 관심을 기울이고 있다.

숙면의 방법으로 자기 전 우유 한 잔을 마시는 것이 있다. 많은 사람들이 단순한 민간요법으로 생각해 온 자기 전 우유 한 잔의 과학적 효능이 있는 것으로 알려졌다. ‘자기 전 따뜻한 우유 한잔’은 신경을 안정시키고 마음을 편하게 하는 효과가 있어 숙면에 도움이 된다고 한다. 많은 전문가들 또한 잠들기 전 우유 섭취가 몸의 긴장을 완화시킴과 동시에 스트레스까지 풀어주기 때문에 깊은 잠을 이룰 수 있게 만들어 준다고 설명한다.

특히, 우유 속 트립토판과 멜라토닌이 깊은 수면 상태를 유도하는데 도움을 주는 성분으로 꼽힌다. 필수 아미노산인 트립토판은 행복감을 느끼게 하는 호르몬인 세로토닌 생성을 촉진시키며, 세로토닌은 수면을 유도하는 멜라토닌의 전구체로써 멜라토닌 합성에 관여한다.

우유 속 풍부한 멜라토닌은 불면증의 치료제로도 사용된다. 멜라토닌은 어두운 밤, 망막에 닿는 빛의 양이 줄면 몸에서 생성돼 잠들게 만드는 호르몬이다. 한국생명공학연구원 장규태 국가영장류센터장과 인제대 물리치료학과 홍용근 교수 공동연구팀은 “멜라토닌이 수면 유도와 함께 신경 보호와 운동기능 회복에도 도움을 준다”라는 연구결과를 발표했다.

국내 전문가들 또한 우유는 숙면을 유도하는 기능을 갖고 있다고 전하며, 우유 속 트립토판 뿐 만 아니라, 칼슘의 효과를 강조했다.

이와 관련해 동덕여자대학교 식품영양학과 김형미 교수는 “우유에 함유된 칼슘이 숙면을 취하는데 중요한 역할을 할 수 있다”며, “칼슘의 역할 중 ‘신경안정’의 효과가 있어서 우유에서 흡수된 칼슘이 혈액으로 들어오게 되면 일시적으로 신경안정 효과를 줘 수면에 도움이 될 수 있다”고 전했다.

실제로 서울수면센터에서 ‘우유가 수면에 미치는 영향’과 관련된 실험을 한 결과, 우유를 마시지 않은 날보다 우유를 마신 날 뇌파의 반응이 안정적으로 나타나면서 우유가 숙면에 도움을 주는 것으로 확인된 바 있다.

습하고 더운 여름밤에 잠들기 힘든 이들에게 자기 전 따뜻한 우유 한 잔 권해보는 건 어떨까.

