가벼워지는 아이폰12 박스…충전기도 이어폰도 안 준다

바클레이즈 "전원 어댑터·유선 이어폰 번들 포함 안될 것"

아이폰12 대량 생산 4~6주 지연돼

[아시아경제 한진주 기자] 애플이 이어팟과 충전용 전원 어댑터를 포함하지 않은 아이폰12 시리즈를 내놓을 것이라는 전망이 나왔다.

25일(현지시간) 바클레이즈는 보고서를 통해 아이폰12 시리즈에는 유선 이어폰 이어팟과 전원 어댑터가 포함되지 않을 것이라고 밝혔다. 애플이 아이폰 충전 어댑터 없이 USB-C 타입 라이트닝 케이블만 제공할 가능성이 높다.

현재 애플은 기본 5W 전원 어댑터는 2만5000원, 18W 어댑터는 3만9000원에 판매하고 있다. 예비 충전기를 보유하지 않은 경우, 아이폰12와 함께 전원 어댑터를 별도로 구입하기 위해 추가 비용을 부담해야한다.

이어팟도 아이폰12부터는 번들로 제공되지 않는다. 앞서 밍치궈 TF증권 연구원도 "애플이 아이폰12에 '이어팟'을 제외시키고 연말 휴가 시즌에 에어팟 할인 프로모션 등을 통해 자연스럽게 에어팟 판매를 유도할 것"이라고 전망한 바 있다.

이어팟은 3만5000원에 판매되고 있는데, 애플이 이어팟을 제외한 상태에서도 아이폰 가격을 유지한다면 또 다른 방식으로 비용 부담을 늘리는 격이 된다. 외신들은 아이폰12(128GB) 가격을 649달러(한화 약 78만원)에서 1099달러(약 132만원) 수준으로 전망하고 있다.

바클레이즈는 아이폰12 공개 행사가 9월에 진행되더라도 출시는 최장 11월까지 미뤄질 수 있다고 분석했다. 바클레이즈는 "대량 생산이 평년대비 4~6주 가량 지연돼 10~11월까지 일부 모델은 주문하기 어려울 수 있다"고 밝혔다. 아이폰X나 아이폰XR도 다른 모델보다 늦게 출시됐다. 한편 아이폰12 프로 모델에서는 라이다 스캐너 포함한 트리플 카메라가 탑재될 것으로 보인다.

