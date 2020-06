아이넷방송 박준희회장 “포스트 코로나, 한국정치사회의 과제 전략 모색 ”

아이넷방송 박준희회장은 2020년 6월 24일(수) 서울 여의도 CCMM빌딩 서울시티클럽 컨벤션 홀에서 폴리뉴스 창간 20주년 기념 상생과 통일포럼이 개최한 “포스트 코로나, 한국정치의 과제”로 동국대 박명호 교수의 특별강의에 참석하여 문재인 대통령의 영상축사 메시지, 정세균 국무총리, 박원순 서울시장, 이재명 경기도지사의 영상축사와 함께 이낙연 더불어민주당 코로나19국난극복 위원장을 비롯하여 더불어민주당 설훈최고위원, 더불어민주당 김태년 원내대표, 윤호중 국회 법사위원장, 통합당 정진석의원, 김선동 통합당 사무총장, 서병수 통합당의원, 노웅래의원, 윤상현의원, 김민석의원, 서영교의원, 조해진의원, 최인호의원, 김영진의원, 이원욱의원, 양경숙의원, 장경태의원, 김영배의원, 민형배의원, 서영석의원, 김병욱의원, 이영의원 등 50여명의 국회의원과 서치길 IBK기업은행 부행장, 신호순 한국증권금융 부사장, 이병철 신한금융지주 부문장, 카카오 권대열 수석부사장, 현대건설 서경석 부사장 등 재계 관계자와 서울대 성낙인 전 총장, 고려대 이진한 부총장 등 학계 등 다양한 분야의 관계자 110여명과 함께 폴리뉴스 창간 20주년을 기념하였다.

이날 아이넷방송 박준희 회장은 폴리뉴스 편집자문위원으로 추대되어 코로 나 이후 커다란 변화를 가져온 한국정치사회의 언컨택트(Uncontact) 시대를 맞아 라이프 스타일, 소비, 유통은 물론 산업적 진화와 기업의 업무 방식, 인맥과 사회적 공동체, 종교, 정치, 문화 등 전방위적으로 더 많은 연결을 위한 새로운 시대 진화 코드로 언컨택트가 사회를 어떻게 바꾸어 나가는 방안에 대해 참석자들과 다양한 의견을 개진하였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr