NBC, "美 코로나 日 감염자 4만명 돌파 사상최고"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 감염이 사상 최고 수준을 기록했다고 25일(현지시간) NBC 방송 등 미 언론들이 보도했다.

NBC 방송은 자체 집계 결과 24일 발생한 신규감염 건수가 4만5557건에 달했다고 전했다. 미국의 하루 신규 감염자수가 4만명을 넘은 것은 이번이 처음이다.

뉴욕타임스는NBC 방송보다는 적은 3만6680명이 신규 감염됐다고 전했지만 역시나 사상 최대 감염 기록이 세워졌다고 보도했다.

앞서 미국내 일간 코로나19 감염이 가장 많았던 때는 지난 4월24일로 3만6739명이었다.

미 존스홉킨스대학은 24일 발생한 신규 감염자수를 약 3만4300명으로 추산했지만 집계가 추가될 경우 역시 기존 최고기록을 다시 쓸 가능성이 높은 상황이다.

