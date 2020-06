[포토]류경기 중랑구청장, 쿨(cool) 마스크 재봉부터 포장까지...

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 25일 중랑패션봉제교육장에서 류경기 중랑구청장과 자원봉사자 10여명이 참석한 가운데 무더위 속 감염취약계층의 건강을 위한 쿨(cool) 마스크를 제작했다고 밝혔다.

쿨 마스크는 필터교체형으로, 린넨 소재 마스크 1장과 별도의 H13등급 헤파필터로 구성돼 있다. 기존 면 소재보다 피부에 잘 달라붙지 않아 더위 속 마스크 착용으로 인한 불편함을 다소 해소할 수 있을 것으로 보인다.

이날 류경기 중랑구청장은 마스크 제작에 자발적으로 참여해준 자원봉사자들을 한 명씩 호명하며 격려하고 감사의 마음을 전달했다.

또 재봉부터 다림질, 포장까지 쿨 마스크 제작 전 과정에 직접 참여하며 일손을 보탰다.

23일부터 30일까지 중랑패션봉제교육장 및 자원봉사센터 교육장에서 쿨 마스크 1200장이 제작되며, 완성된 마스크는 7월1일부터 호흡기, 심장 질환 장애인 및 무더위 취약계층에게 전달될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “어려운 순간에[ 따뜻한 손길을 내밀어준 자원봉사자 분들께 감사드린다”며 “이웃을 위하는 중랑구민분들의 아름다운 마음이 코로나19를 극복하는 원동력”이라고 말했다.

