[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 국무부가 한국전쟁 발발 70주년을 맞아 한미동맹의 중요성을 강조했다.

국무부는 25일(현지시가) 마이크 폼페이오 장관 명의로 발표한 성명을 통해 "미국은 유엔 연합군의 일원으로 한국전에 참가해 자유와 민주주의를 위해 목숨을 바친 미국, 한국, 다른 국가에서 온 이들을 잊지 않겠다"고 강조했다.

국무부는 이어 "한국의 방위에 대한 미국의 약속은 여전히 철통같다. 한미 동맹은 한반도와 인도-태평양의 평화와 안정, 번영 확보라는 공동의 목표를 향해 계속 노력하고 있다"고 평가했다.

국무부는 또 "우리는 한국과 굳건한 경제 관계를 형성하고 과학과 보건 분야에서 협력해왔다. 최근에는 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 대유행 사태에 대응하고 회복하는 데 협력했다"고 설명하기도 했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr