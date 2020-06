‘내가 꿈꾸는 중랑’ 개최…구민과 미래비전 공유

중랑구, 오는 7월15일까지 SNS이벤트 '내가 꿈꾸는 중랑' 개최...경제, 교육, 복지, 문화, 관광, 등 다양한 분야에서 주민과 소통, 발전방향 모색

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 민선 7기 2주년 기념 SNS이벤트 ‘내가 꿈꾸는 중랑’을 개최한다.

‘내가 꿈꾸는 중랑’은 구민과 구정 발전방향과 미래비전을 함께 공유하며 소통하기 위해 마련됐다. 경제, 교육, 복지, 문화, 관광 등 다양한 분야에서 내가 꿈꾸는 중랑의 모습을 시각적 콘텐츠로 보여주면 된다.

참가를 원하는 구민은 오는 7월15일까지 그림, 웹툰, 영상, 사진, 조형물 등 다양한 시각적 콘텐츠로 자유롭게 표현한 게시글을 본인 SNS에 업로드 후 인터넷 주소(URL)를 중랑구청 SNS 이벤트 게시글에 댓글로 달면 응모가 완료된다.

블로그, 페이스북, 인스타, 카카오톡채널, 트위터 중랑구청 공식 SNS에서 참여 가능하다. 단, 유·초등부나 만60세 이상은 메일 접수가 가능하다.

업로드 시 필수 해시태그는 #중랑, #중랑구, #내가꿈꾸는중랑, #내가꿈꾸는중랑의모습 4가지로 50자 이내 설명은 필수다.

구는 최우수 1명, 우수상 2명, 장려상 5명, 노력상 7명, 참가상 30명을 선정해 오는 24일 중랑구청 홈페이지와 SNS에 공지하고 문자로도 개별 통지할 방침이다. 최우수 1명에게는 모바일상품권 30만원이 주어지는 등 상품도 지급된다.

류경기 중랑구청장은 “이번 이벤트로 구민의 관점에서 바라는 중랑의 다양한 미래 모습을 봤으면 한다”며 “참신한 아이디어가 담긴 많은 작품들이 많이 출품되기를 기대한다”고 말했다.

구는 우수작을 선정해 중랑구청 공식 SNS에 공유하고 오프라인으로도 전시할 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr