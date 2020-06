익산시-시의원, 음식물폐기물 처리비 놓고 첨예한 대립

시 “법적조치 검토” vs 임 의원 “공익감사 청구”

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 음식물폐기물 처리비 놓고 전북 익산시와 익산시의회 임형택 의원이 첨예한 대립을 펼치고 있다.

25일 시는 보도자료를 통해 “음식물폐기물 처리비 산정은 규정과 절차에 따라 적법하게 처리했다”면서 “행정사무 감사기간에 임형택 시의원이 제기한 의혹은 일방적인 추측에 불과하다”고 밝혔다.

이번 대립은 행정사무 감사기간 임형택 시의원이 제226회 제2차 본회의 시정 질문서 음식물폐기물 처리비 과다지급 의혹을 제기하면서 시작됐다.

임 의원은 “원가산정방식을 바꿔 재료비가 이전보다 2배 이상 증액됐고 재료비를 매월 시에 정산해 지급했다”면서 “이전 3년간에는 재료비를 매년 1억7천880만 원씩 지급했는데 2016년 재계약시 매년 4억2천360만 원으로 2배 이상 올려줬다”고 의혹을 제기했다.

반면, 시는 재료비를 2배 이상 지급한 사실이 없다고 주장했다.

시는 “음식물폐기물 처리비는 총액으로 지급하기 때문에 재료비를 별도로 지급할 일이 없다”며 “익산시는 세금계산서도 정산보고도 받지 않는다”고 강조했다.

이어 “원가는 재료비 등 12개 항목으로 구성돼 있다”면서 “지난 2014년 대비 재료비가 2억4천800만 원 올라간 대신에 전력비, 폐기물처리비 등 제경비에서 4억5천500만 원이 줄었다”고 반박했다.

시는 “해당업체에게 매년 3억8천만 원씩 2년간 7억6천만 원을 더 지급했다는 임형택 의원 주장은 명백한 허위사실이다”면서 “상대방의 신분이 시의원인 점을 감안해 대응을 최대한 자제했지만 도를 넘었다고 판단해 법적조치를 심각하게 고민하고 있다”고 밝혔다.

이에 대해 임 의원은 “공익감사를 청구한 상태이다”면서 “음식물폐기물 처리비 원가계산 과정에서 재료비가 과대 지급된 것이라면 환수해야 하는 것 아니냐며 의문을 제기 했을 뿐이다”고 말했다.

이어 “문제점이 없는지 제대로 돌아보는 계기가 되길 바란다”며 “정상적인 의정활동 차원에서 문제점을 지적했을 뿐인데 문제제기 때마다 법적조치를 운운하고 있다”고 유감을 표명했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr