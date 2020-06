경남도의회 '청년들이 체감 할 수 있는 정책' 조례 박차

청년을 위한 7개의 조례 추진

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남도의회 청년정책연구회는 25일에 진행된 청년단체와의 간담회를 통해 청년지원 관련 조례인 경남 ‘청년 7 조례’의 내용을 다듬었다.

경남 ‘청년 7 조례’는 청년창업, 프리랜서, 청년문화예술, 생활 안정, 청년주거, 개인형이동수단, 청년 공간설치 지원을 위한 7개 조례를 의미하며 9월 본회 통과를 목표로 하고 있다.

제11대 도의회 개회 이후, 만45세 이하 7명으로 구성된 청년정책연구회는 청년정책발굴을 위해 다방면으로 노력해 왔다.

특히 청년들이 체감할 수 있는 정책 추진을 위해 도내 청년단체의 다양한 의견을 수렴하여 조례 제정을 준비하고 있다.

신상훈 회장은 “도내 청년단체에서 먼저 ‘청년 7 조례’를 발굴·제안했다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “함께 고민하고 공부하는 소중한 기회가 되었다”고 인사말을 전했다.

이에, 모티베이션 등 7개 청년 단체들은 “좀 더 청년들이 살기 좋은 경남을 위해 조례를 제안한 것”이며 “이렇게 빨리 조례를 정리하고 만들어줘서 감사하다”고 입을 모았다.

또한 “김경수 도지사가 올 초 경상남도를 청년 특별도로 만들겠다는 구상을 밝혔다”며 “이번 ‘청년 7 조례’가 청년 특별에도 정책에도 든든한 받침대 역할을 할 것으로 기대한다”소감을 밝혔다.

