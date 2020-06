[아시아경제 김은별 기자] 미국에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 다시 늘고 있는 가운데, 신규 실업수당 청구건수가 2주 연속 예상보다 많았다.

25일(현지시간) 미 노동부는 지난주(14~20일) 신규 실업수당 청구건수가 148만건을 기록했다고 밝혔다. 이는 전문가들이 예상한 132만건보다 많은 수치다. 직전주(154만건, 수정치)보다는 청구건수가 적었지만 예상치를 웃돌고 있다는 데 전문가들은 우려를 나타냈다.

블룸버그통신은 "코로나19 확진자가 다시 늘고 있는 가운데 경제 회복 속도가 느려지고 있다"고 설명했다.

실업보험 연속 수급신청자수는 점진적인 하락세를 이어갔다. 지난 13일로 끝난 주에 연속 수급신청자수는 1952만2000건으로, 2000만건을 밑돌았다.

