최임위, 최저임금 시급·월급 병기 결정…차등 적용은 결론 못내

2차 전원회의 종료…박준식 "노사, 최초 요구안 제출해달라"

[아시아경제 김보경 기자] 최저임금위원회는 25일 내년도 적용 최저임금을 시급으로 정하되 월 환산액을 병기하기로 결정했다.

최저임금위원회는 이날 오후 정부세종청사에서 노·사·공익위원 27명 전원이 참석한 가운데 제2차 전원회의를 열고 이같이 합의했다.

최임위는 1차 전원회의와 생계비·임금수준전문위원회 결과를 보고받은 후 '2021년 적용 최저임금 심의안'을 상정하고 논의했다.

주요 논의 내용은 ▲최저임금액 결정단위 ▲최저임금의 사업의 종류 구분 여부 ▲최저임금 수준 등이었다.

먼저 최저임금액 결정단위는 노·사위원간 원만한 합의를 통해 별도의 표결 없이 전년과 같은 방식으로 시급으로 정하되 월 환산액을 병기해 고시하도록 요청하는 것으로 정했다.

최저임금의 사업의 종류 구분 여부와 관련해선 노·사 간 의견을 좁히지 못해 다음 전원회의에서 계속 논의하기로 했다.

박준식 최저임금위원회 위원장은 "오는 29일 열릴 전원회의에서 최저임금의 사업 종류별 구분 여부에 대해 결정할 것"이라며 "노사위원 양측에 최저임금 최초 요구안을 제출해달라"고 요청했다.

