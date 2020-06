조권 "뮤지컬 '제이미' 실제 주인공 한국 오고싶다 해"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 가수 조권이 뮤지컬 '제이미'의 실제 주인공에게 연락받은 사연을 공개했다.

25일 방송된 SBS 파워 FM '두시탈출 컬투쇼'에서는 조권이 게스트로 출연했다.

이날 조권은 "2년 만에 군 복무를 마치고 뮤지컬로 복귀했다. '컬투쇼'가 전역 후 첫 라디오다"라며 "뮤지컬 '제이미'에서 제이미 역할을 맡은 제이미 조입니다"라고 자신을 소개했다.

DJ 신봉선이 "제이미는 무슨 내용이냐"라고 묻자, 조권은 "'제이미'는 실화를 바탕으로 한 이야기인데 17살에 드래그 퀸을 목표로 하는 소년 이야기다"라고 밝혔다.

이어 '드래그 퀸이 무엇이냐'라는 질문에 조권은 "여장남자다. 그런데 '여장남자'라고만 표현하기는 어렵다"면서 "내 안의 또 다른 나, 이거를 페르소나라고 하는데 '내 안의 또 다른 나'를 표현하는 것이다"라고 설명했다.

이어 조권은 뮤지컬 '제이미'의 실제 주인공과 연락하게 된 사연을 털어놨다.

조권은 "제 SNS로 실제 원작 주인공 제이미 캠벨이 영상 메시지를 보냈다. 그 친구가 '너무 기대되고 코로나19만 아니면 한국에 직접 가서 무대를 보고 싶다'라고 전했다"면서 "그래서 구글 번역기를 돌려서 답장했다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

